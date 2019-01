Aktien Wien Schluss: Gewinne

15.01.2019, 19:40 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der ATX stieg 0,5 Prozent auf 2892,98 Einheiten. Nach festerem Beginn rutschte der ATX rasch ins Minus ab, konnte sich dann aber wieder in den grünen Bereich vorarbeiten. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mehrheitlich im Plus. Am Vormittag hatten vor allem gute Asien-Vorgaben für Auftrieb gesorgt.

Im weiteren Verlauf rückte die am Abend noch anstehende Abstimmung über die Brexit-Vereinbarungen stärker ins Blickfeld der Investoren. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung eine Mehrheit bekommt. Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss.

Am Nachmittag lieferte auch eine freundliche Wall Street etwas Unterstützung. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten allerdings keinen merklichen Einfluss auf die Notierungen. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Januar spürbar verschlechtert, wie bekannt wurde. Der Preisauftrieb auf Ebene der Hersteller hat sich im Dezember nicht verändert.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten AT&S, die mit plus 5,96 Prozent auf 16,70 Euro an die Vortagesgewinne anknüpfen konnten. Auch OMV zeigten sich erneut gesucht und gewannen 1,00 Prozent auf 41,23 Euro.

Unter den weiteren Indexschwergewichten verbesserten sich Wienerberger um 2,54 Prozent auf 19,41 Euro. Andritz legten 1,28 Prozent auf 42,60 Euro zu. Die heimischen Bankwerte zeigten sich vergleichsweise wenig bewegt.

Aktien der Voestalpine tendierten mit minus 0,14 Prozent auf 27,75 Euro ebenfalls kaum verändert. Der Konzern hat nach dem Großauftrag beim Gotthard-Bahntunnel in der Schweiz Lust auf mehr und will sein Bahn-Geschäft deutlich ausbauen. Von derzeit 1,4 Milliarden Euro soll der Umsatz mit Schiene-Großprojekten auf zwei Milliarden Euro steigern, berichtet das "Handelsblatt".