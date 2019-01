dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Brexit-Debakel lässt Anleger kalt

16.01.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die harsche Ablehnung des Austrittsabkommens mit der EU durch das britische Parlament hat die Finanzmärkte zur Wochenmitte erst einmal kalt gelassen. "Die Märkte bleiben ruhig. Es hat den Anschein, als seien Händler und Investoren gut vorbereitet gewesen", sagte Chefstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,15 Prozent höher auf 10 908 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 wurde kaum verändert taxiert.

USA: - GEWINNE - Die Aussicht auf Steuersenkungen in China hat am Dienstag vor allem die konjunktursensiblen US-Technologiewerte beflügelt. Die Regierung in Peking will offenbar der schwächelnden Wirtschaft des Landes mit umfangreichen Steuersenkungen unter die Arme greifen. Dies könnte Börsianern zufolge auch positiv auf die Weltkonjunktur ausstrahlen. Die Ablehnung des zwischen Brüssel und London ausgehandelten Brexit-Abkommens durch das britische Parlament bewegte die Anleger derweil kaum. Der Dow Jones Industrial schloss 0,65 Prozent höher mit 24 065,59 Punkten.

ASIEN: - MODERATE VERLUSTE - Die Börsen Asiens schwanken weiter. Am Mittwoch ging es überwiegend abwärts, nachdem tags zuvor noch die Aussicht auf Steuererleichterungen in China die Kurse angetrieben hatte. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel zuletzt um 0,10 Prozent auf 3125,08 Punkte. In Hongkong büßte der Hang Seng ähnlich leicht auf 26 803,46 Zähler ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,65 Prozent auf 20 421,62 Punkte.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

