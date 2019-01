FTSE-FLASH: FTSE 100 kaum verändert taxiert - Brexit-Ablehnung wie erwartet

16.01.2019, 08:33 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Der FTSE 100 wird am Mittwoch trotz der Ablehnung des Brexit-Deals durch das britische Parlament kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den britischen Leitindex vorbörslich auf 6899 Punkte und damit 0,06 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.

Ein Scheitern des zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) ausgehandelten Abkommens war bereits erwartet worden - auch wenn die Ablehnung überraschend deutlich ausgefallen war. Bereits am heutigen Mittwochabend muss Premierministerin Theresa May einen Misstrauensantrag der oppositionellen Labour-Partei überstehen.

Ihre Chancen stünden gut, meint Cathal Kennedy vom Analysehaus RBC. Denn selbst die hartgesottensten "Brexiteers" in Mays konservativer Partei fürchteten Neuwahlen und einen möglichen Machtverlust. Auch ein Rücktritt Mays sei unwahrscheinlich. Damit bliebe nach seiner Einschätzung erst einmal alles beim Alten.

Am kommenden Montag will May einen neuen Brexit-Vorschlag vorzulegen, um einen ungeregelten britischen Austritt aus der EU zu verhindern. Sie dürfte versuchen, der EU bis dahin Zugeständnisse insbesondere beim umstrittenen "Backstop" abzuringen, so Kennedy. Am wahrscheinlichsten sei nun ein britischer Antrag auf eine Verlängerung der Austrittsfrist über den 29. März hinaus.