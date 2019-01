Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursgewinne nach Ablehnung des Brexit-Abkommens

16.01.2019, 09:10 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch auf die klare Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament gelassen reagiert. Es hat den Anschein, als seien Händler und Investoren gut vorbereitet gewesen", sagte Chefstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.

Der Dax rückte kurz nach der Eröffnung um 0,41 Prozent auf 10 936,34 Punkte vor. Damit bleibt die runde Marke von 11 000 Punkten, an der der Dax zuletzt mehrmals gescheitert war, in Schlagdistanz. Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen gewann 0,42 Prozent auf 22 732,29 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,43 Prozent hoch.

Beschwichtigend wirken laut Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zudem Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, der am Vortag vor dem EU-Parlament zwar vor einer erwarteten Wirtschaftsabschwächung sprach, aber nicht von einer Rezession ausgeht.

Mit 432 zu 202 Stimmen hatten die Abgeordneten in London am Dienstagabend gegen den Deal votiert, den die britische Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. May muss sich nun an diesem Mittwoch einer Misstrauensabstimmung stellen.