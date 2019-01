dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax scheut vor 11000-Punkte-Marke

17.01.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag moderate Auftaktverluste ab. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,33 Prozent niedriger auf 10 895 Punkte. Damit bleibt der Leitindex nach der Erholung vom Jahresanfang nach wie vor unter der Marke von 11 000 Zählern, die sich zuletzt mehrfach als zu hohe Hürde erwiesen hatte. Nach dem Brexit-Votum im britischen Parlament richtet sich der Blick der Anleger nun verstärkt auf die Quartals- und Jahresberichte von Unternehmen. Am Donnerstag veröffentlichen Beiersdorf und die Metro erste Umsatzzahlen.

USA: - ÜBERWIEGEND MODERATE GEWINNE - Erfreuliche Geschäftszahlen einiger Finanzhäuser haben am Mittwoch die Standardwerte an der Wall Street gestützt. Angesichts des anhaltenden Teil-Regierungsstillstandes hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Zudem schwelen im Hintergrund immer noch die Handelsstreitigkeiten mit China, so dass die Anleger bei den konjunktursensiblen Technologieaktien vorsichtig agierten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND MODERATE GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 3131,90 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng ähnlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,2 Prozent.

DAX 10 931,24 0,36%

XDAX 10 932,48 0,26%

EuroSTOXX 50 3077,22 0,30%

Stoxx50 2833,94 0,13%

DJIA 24 207,16 0,59%

S&P 500 2616,10 0,22%

NASDAQ 100 6668,56 -0,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,76 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1388 -0,04%

USD/Yen 108,92 -0,09%

Euro/Yen 124,04 -0,14%

ROHÖL:

Brent 61,02 -0,30 USD

WTI 51,99 -0,32 USD

