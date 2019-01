DAX-FLASH: Dax baut Gewinne aus - Befreiungsschlag über 11000 Punkten

18.01.2019, 13:44 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weitere Kursgewinne an der Wall Street hat den Dax am Freitag zusätzlich befeuert. Nachdem der deutsche Leitindex die runde Marke von 11 000 Zählern gleich zum Handelsstart hinter sich gelassen hatte, baute er am frühen Nachmittag die Gewinne auf mehr als 11 100 Punkte aus. Zuletzt stand er 1,68 Prozent höher bei 11 101,61 Punkten. In New York wird der Dow Jones Industrial ein halbes Prozent höher erwartet.

Die gute Stimmung am Markt erklären Händler mit neuer Hoffnung auf Entspannungssignale im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. So erwägen laut einem Bericht des "Wall Street Journals" vom Vortag einige Vertreter der Trump-Regierung Maßnahmen zur Senkung der Zölle auf chinesische Waren, um so die Finanzmärkte zu beruhigen. Das US-Finanzministerium hatte diese Aussagen zwar zügig dementiert, doch Anlegern reiche das Gerücht derzeit aus, um Aktien zu kaufen, sagte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Charttechnisch sieht es für den Dax nun wieder besser aus. Sein Abwärtstrend scheint gebrochen. Über 11 050 Punkten sei alles möglich, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.