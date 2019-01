Aktien Frankfurt Schluss: Euphorische Anleger treiben Dax über 11200 Punkte

18.01.2019, 17:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges haben den Dax am Freitag über die Marke von 11 200 Punkten katapultiert. Mit Leichtigkeit überwand der Leitindex bereits am Morgen die Hürde von 11 000 Zählern und baute seine Gewinne bis Handelsschluss weiter kräftig aus. Die Rally bescherte ihm schließlich ein sattes Plus von 2,63 Prozent auf 11 205,54 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet das für das deutsche Börsenbarometer einen Gewinn von 3 Prozent.

Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstagabend berichtet hatte, drängen Vertreter der Trump-Regierung auf eine Senkung der Zölle auf chinesische Waren, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Das US-Finanzministerium hatte dies zwar zügig dementiert, doch Anlegern reiche das Gerücht derzeit aus, um Aktien zu kaufen, sagte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Charttechnisch sieht es für den Dax nun ebenfalls wieder deutlich besser aus, nachdem nicht nur die 11 000-Punkte-Hürde genommen wurde, sondern auch eine für Charttechniker wichtige Lücke bei knapp unter 11 200 Punkten geschlossen wurde.

Stark zeigte sich am Freitag auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax mit einem Zuwachs von 1,93 Prozent auf 23 175,11 Punkte. Europaweit ergab sich ein ähnlich beeindruckendes Bild.