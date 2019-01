Aktien New York: Dow steuert auf hohen Wochengewinn zu

18.01.2019, 19:58 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Freitag auf Erholungskurs geblieben. Als Stütze machten Beobachter die anhaltenden Hoffnungen auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen aus, die den Notierungen schon am Vortag geholfen hatten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, hat die Führung in Peking einen Ausgleich in der Handelsbilanz zwischen der USA und China angeboten. Diese solle durch jährlich steigende Importe von US-Waren erreicht werden.

Der Dow Jones Industrial stieg um 1,16 Prozent auf 24 653,05 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von knapp 3 Prozent an. Damit würde das Börsenbarometer die vierte Gewinnwoche in Folge schaffen.

Trotzdem seien die Bewertungen noch attraktiv, sagte ein Anlagestratege. 2018 hatte der Dow über fünfeinhalb Prozent verloren und damit das schwächste Jahr seit der Finanzkrise 2008 verzeichnet.

Skeptisch äußerten sich derweil die Marktbeobachter von Index-Radar: "Der Dow ist schon seit einiger Zeit wieder reif für eine kleine Korrektur - zeigt aber bisher keine Anzeichen von Ermüdung." Inzwischen müssten Anleger jedoch jeden Tag mit dem Start einer Konsolidierung rechnen, auch wenn im aktuellen Aufwärtstrendkanal noch Luft bleibe.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,17 Prozent auf 2666,72 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,06 Prozent auf 6789,99 Zähler nach oben.

An der Dow-Spitze kletterten die Aktien des Baumarktkonzerns Home Depot um 2,56 Prozent. Dahinter stiegen die Anteilscheine des Chemiekonzerns DowDuPont um gut 2 Prozent.

Negative Nachrichten kamen derweil aus der Technologiebranche. Dass Tesla aus Kostengründen 7 Prozent seiner Vollzeitstellen abbauen will und auf ein schwächeres Schlussquartal 2018 einstimmte, kam am Markt nicht gut an: Die Aktien des Elektroautobauers sackten um mehr als 11 Prozent ab.

Beim Online-Videodienst Netflix sorgten durchwachsene Quartalszahlen für ein Kursminus von knapp 3 Prozent. Während der rückläufige Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen hatte, waren die Erlöse trotz eines kräftigen Anstiegs dahinter zurückgeblieben.

Ähnlich erging es den Aktien von American Express, die leicht nachgaben. Auch der Kreditkartenanbieter konnte die Anleger trotz guter Geschäfte zum Jahresende hin nicht überzeugen.

Dagegen ging es für Tencent Music um gut 7 Prozent auf 13,93 US-Dollar hoch, nachdem die Bank HSBC die Beobachtung der Papiere mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Erst Mitte Dezember hatte die Musiksparte des chinesischen Online-Riesen Tencent den Sprung aufs US-Börsenparkett gewagt - aktuell hängen die Papiere allerdings nahe ihrem damaligen Einstandskurs von 13 Dollar fest.