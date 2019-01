DAX-FLASH: Dax dürfte nach Rally eine Pause einlegen

21.01.2019, 07:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch des Dax über die Marke von 11 000 Punkten am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt zum Wochenbeginn erst einmal durchatmen. Der Broker IG taxierte den Index am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 11 203 Punkten nahezu unverändert im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag.

In Asien legten die Börsen überwiegend leicht zu. Chinas Wirtschaft war im vergangenen zwar langsamer gewachsen, hatte aber die Erwartungen der Experten aber in etwa erfüllt

Der Dax war am Freitag erstmals seit Anfang Dezember wieder über die zuvor hohe Hürde von 11 000 Zählern gesprungen. Auslöser der Gewinne waren Hinweise auf ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handelskrieges.

Auf frische Impulse vom US-Aktienmarkt müssen die Anleger derweil erst einmal warten. An der Wall Street wird zum Wochenstart nicht gehandelt.