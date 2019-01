dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

22.01.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Auch am zweiten Handelstag der Woche dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt nachgeben. Unklare weltweite Wachstumsaussichten hielten Anleger und Händler nun wieder zurück nach der Kursrally vom Freitag, sagte Chefstratege Michael McCarthy vom Broker Oanda. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein halbes Prozent niedriger auf 11 080 Punkten. Bis zur Startglocke an der Wall Street könnte es an den Börsen zunächst noch ruhig bleiben.

USA: Der US-Aktienmarkt blieb am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Anleger warten auf frische Impulse von den US-Börsen. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel um zuletzt 1,35 Prozent auf 3142,53 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng ebenfalls nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,47 Prozent auf 20 622,91 Zähler.

DAX 11 136,20 -0,62%

XDAX 11 137,32 -0,93%

EuroSTOXX 50 3125,07 -0,31%

Stoxx50 2877,55 -0,25%

DJIA 24 706,35 1,38%

S&P 500 2670,71 1,32%

NASDAQ 100 6784,61 0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,35 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1353 -0,13%

USD/Yen 109,41 -0,25%

Euro/Yen 124,22 -0,38%

ROHÖL:

Brent 62,04 -0,70 USD

WTI 53,29 -0,51 USD

