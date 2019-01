Aktien Frankfurt Schluss: Dax sinkt - Schwächelnde Wall Street bremst

23.01.2019, 17:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch letztlich an seine jüngste Kursschwäche angeknüpft. Nach einem schwachen Start schaffte er es zwischenzeitlich zwar in positives Terrain. Die nachlassende Dynamik an der anfangs freundlichen Wall Street sorgte aber wieder für einen Stimmungsdämpfer, so dass der deutsche Leitindex 0,17 Prozent tiefer bei 11 071,54 Punkten aus dem Handel ging.

Besser als der Dax schlug sich der MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln: Er behauptete zum Schluss einen Gewinn von 0,41 Prozent auf 23 418,57 Punkte.