Aktien Europa Schluss: Nachmittagsgewinne weg

23.01.2019, 18:23 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben ihre am Mittwochnachmittag eingefahrenen Kursgewinne zum Handelsschluss wieder abgegeben. Sie folgten damit dem Muster in New York, wo die Indizes nach anfänglichen Kursaufschlägen ebenfalls drehten.

Insgesamt sind nach der jüngsten Börsenrally die Anleger wieder vorsichtiger geworden, zumal der Handelskonflikt zwischen den USA und China längst nicht vom Tisch ist.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 3112,13 Punkten aus dem Handel. Auch der Pariser Cac 40 drehte kurz vor Schluss wieder ins Minus und beendete den Tag 0,15 Prozent tiefer auf 4840,38 Punkten. Der britische FTSE 100 verlor mit 0,85 Prozent auf 6842,88 Zähler deutlicher.

Favorit unter den Branchen in Europa war der Sektor Stoxx Europe 600 Retail mit plus 1,59 Prozent. Positive Überraschungen der Handelskonzerne Ahold Delhaize, Carrefour und auch WH Smith beflügelten. Carrefour gewannen in Paris fast 7 Prozent, Ahold Delhaize an der Eurostoxx-Spitze 3,2 Prozent und WH Smith in London 4 Prozent.

ASML indes enttäuschte mit dem Umsatzausblick. Die Aktien des Ausrüsters der Chipindustrie standen lange Zeit klar im Minus, drehten dann aber und schlossen 0,89 Prozent höher. Analysten, die sich am Mittwoch zu ASML äußerten, blieben bei ihren positiven Anlageempfehlungen. So stufen die Häuser Kepler, Barclays und Goldman die Aktie mit "Buy" ein, JPMorgan mit "Overweight".

Der Zahlungsabwickler Ingenico schockte den Markt mit seiner Gewinnwarnung. Das französische Unternehmen leide unter der fortgesetzten Schwäche im Geschäft mit Bezahlterminals, erläuterte Goldman-Sachs-Analyst Alexander Duval. Die Papiere schlossen 13,59 Prozent tiefer.