Aktien New York Ausblick: Kaum verändert - Transportbranche überzeugt mit Zahlen

24.01.2019, 14:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag zum Handelsauftakt stabil zeigen. Freude sollte vor allem die Transportbranche bereiten, denn dort fielen die Quartalsberichte weit besser als erwartet aus.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 0,04 Prozent im Minus bei 24 567 Punkten, nachdem der Wall-Street-Index zur Wochenmitte um 0,7 Prozent zugelegt hatte.

Vorbörslich stiegen die Anteilsscheine der drei US-Fluggesellschaften American Airlines, Southwest Airlines und Jetblue sowie die der Eisenbahngesellschaft Union Pacific bereits deutlich mit Gewinnen zwischen 3,5 und 5,5 Prozent. Allesamt hatten mit ihren Ergebniskennziffern die Erwartungen übertroffen.

Texas Instruments legten vor dem Handelsstart um 1,7 Prozent zu. Vor allem der Aktienrückkauf des Chip-Spezialisten sollte positiv ankommen und die leicht hinter den Schätzungen zurückgebliebenen Umsätze im vierten Quartal mehr als aufwiegen, hieß es bei der britischen Bank Barclays. Nach Börsenschluss stehen zudem die Aktien von Intel im Fokus, denn dann wird der US-Konzern, der einer der größten Chip-Hersteller weltweit ist, seine Zahlen vorlegen.

Dagegen büßten die Aktien von Bristol-Meyers Squibb 2,7 Prozent ein. Sie litten Experten zufolge darunter, dass sich das Krebsmedikament Opdivo nicht so gut verkaufte wie Analysten erwartet hatten. Das lasse befürchten, dass der Pharmakonzern in einem wettbewerbsintensiven Markt für Immuntherapie einem zunehmend größeren Druck ausgesetzt sei, hieß es. Der Autobauer Ford meldete indes nur endgültige Zahlen zum vierten Quartal.