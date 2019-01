Aktien New York: Dow legt etwas weiter zu

24.01.2019, 16:36 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag der Dow Jones Industrial seine jüngsten Gewinne ein wenig ausgebaut. Zuletzt stand ein Plus von 0,18 Prozent auf 24 619,70 Punkte zu Buche, nachdem der US-Leitindex bereits am Mittwoch um 0,7 Prozent zugelegt hatte.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,30 Prozent auf 2646,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 0,73 Prozent auf 6707,07 Zähler an.