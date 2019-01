Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt nach kleiner Verlustserie wieder etwas zu

24.01.2019, 17:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach drei Verlusttagen in Folge wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Der deutsche Leitindex hatte nur zu Handelsbeginn etwas geschwächelt und schloss am Donnerstag 0,53 Prozent höher bei 11 130,18 Punkten. "Die psychologische Marke von 11 000 Punkten scheint in der Hand der Bullen zu sein", sagte der Experte Salah Bouhmidi vom Broker IG.

Insgesamt lieferten Zwischenberichte von internationalen Halbleiterkonzernen Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,66 Prozent auf 23 573,36 Punkte vor und stieg auf das höchste Niveau seit Anfang Dezember.