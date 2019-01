Aktien Wien Schluss: ATX nimmt kleines Plus aus dem Handel mit

24.01.2019, 18:02 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit einem kleinen Plus beendet. Der ATX stieg um 0,14 Prozent auf 2939,99 Punkte. Europas Leitbörsen grenzten ihre Kursgewinne am Nachmittag ebenfalls ein.

In den Fokus rückten die Aussagen des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Dieser äußerte sich skeptischer im Hinblick auf die Konjunktur der Eurozone. In einem von Protektionismus und geringerer Nachfrage nach Exporterzeugnissen geprägten Umfeld sei die Wachstumsdynamik auf kurze Sicht wahrscheinlich schwächer als zunächst gedacht, sagte er. Die zuletzt veröffentlichten Daten seien schlechter als erwartet ausgefallen.

Bestätigt wurde diese Einschätzung am Vormittag von schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen zum Einkaufsmanagerindex in der Eurozone. Dieser verzeichnete den schlechtesten Wert seit fünfeinhalb Jahren.

Von Unternehmensseite blieb es ruhig. Unterstützung erhielt der ATX von den Kursgewinnen in Voestalpine (plus 1,49 Prozent auf 27,33 Euro) und Wienerberger (plus 1,64 Prozent auf 19,89 Euro). An die Spitze der Kurstafel kletterten indessen Do&Co mit plus 3,67 Prozent auf 87,60 Euro.

Bankwerte fanden dagegen keine einheitliche Richtung. Während Bawag -Aktien 2,38 Prozent auf 37,86 Euro zulegen konnten, fielen Erste Group 0,45 Prozent auf 29,06 Euro und Raiffeisen gaben 1,15 Prozent auf 23,98 Euro ab.

Am Ende der Kursliste verloren Kapsch TrafficCom 2,19 Prozent auf 35,70 Euro und Palfinger gaben 1,93 Prozent auf 25,35 Euro ab.