Aktien Asien: Gewinne - Weiteres Wochenplus in China und Japan

25.01.2019, 08:44 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben am Freitag zugelegt. Ein eher enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Intel auf das laufende Quartal beunruhigte die Anleger ebenso wenig wie die Tatsache, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China immer noch keine Lösung gibt.

In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Aktienmärkten des Festlands 0,81 Prozent auf 3184,47 Punkte, womit er sein bereits viertes Wochenplus in Folge einfuhr. Dieses Mal legte er mit plus 0,5 Prozent am geringsten zu.

Der Hang Seng in Hongkong stieg am Freitag zuletzt sogar um 1,39 Prozent auf 27 496,72 Punkte. Dabei führten vor allem Technologiewerte den Index an. Börsianer sagten dazu, dass am Markt aktuell auf eine Erholung gesetzt werde. Nach den bisher vorgelegten Quartalsberichten aus der US-Halbleiterbranche setze sich allmählich die Überzeugung durch, dass das Schlimmste vorüber sein dürfte.

Der japanische Nikkei 225 rückte um 0,97 Prozent auf 20 773,56 Punkte vor und verbuchte damit ein weiteres Wochenplus von dieses Mal 0,5 Prozent. In den zwei vorangegangenen Wochen bereits hatte der Leitindex zugelegt. Mit Gewinnen von 4 Prozent und dann von 1,5 Prozent war das Wochenplus da sogar noch weit kräftiger ausgefallen.