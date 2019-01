Aktien Wien Schluss: Erste-Kursfeuerwerk treibt ATX an

25.01.2019, 18:28 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse sind am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen ins Wochenende gegangen. Der ATX stieg um 57,82 Punkte oder 1,97 Prozent auf 2997,81 Einheiten.

In der gesamten Eurozone herrschte zum Wochenausklang gute Stimmung an den Börsen. Der ATX überflügelte die europäischen Leitbörsen allerdings noch etwas, was vor allem an einem Kursfeuerwerk der Erste-Group-Aktien lag. Diese schossen am Nachmittag deutlich nach oben, nachdem die Bank mitgeteilt hatte, für 2018 mit einem Nettogewinn von 1,8 Milliarden Euro zu rechnen. Analysten hatten bisher mit einem deutlich niedrigeren Wert unterhalb von 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Erste-Aktien beendeten den Handelstag um 7,43 Prozent höher bei 31,22 Euro.

Dahinter notierten im ATX die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S mit einem Kurszuwachs von 4,02 Prozent auf 18,12 Euro. Titel aus der Chipbranche wurden europaweit stark nachgefragt. Kursgewinne von über zweieinhalb Prozent verzeichneten im ATX außerdem die Anteilsscheine der Lenzing (plus 2,92 Prozent auf 88,00 Euro) und die Titel der voestalpine (plus 2,78 Prozent auf 28,09 Euro).

Jeweils knapp eineinhalb Prozent zulegen konnten weitere ATX-Schwergewichte wie BAWAG (plus 1,48 Prozent auf 38,42 Euro), OMV (plus 1,41 Prozent auf 42,38 Euro) und Raiffeisen (plus 1,38 Prozent auf 24,31 Euro).

Unter den wenigen Verlierern waren zum Wochenausklang die Aktien des Verbund mit einem Minus von 3,35 Prozent auf 42,70 Euro. Trotz des deutlichen Kursrückgangs liegen die Titel des Stromkonzerns seit Jahresbeginn aber noch immer über 14 Prozent im Plus und gehören damit zu den stärksten ATX-Werten.

Daneben gaben die Papiere der Telekom Austria 0,92 Prozent auf 6,46 Euro nach und die Anteilsscheine von Wienerberger fielen um 0,50 Prozent auf 19,79 Euro. Weitere Kursverlierer gab es im ATX nicht.