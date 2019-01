DAX-FLASH: Leitindex kommt nach starker Woche etwas zurück

28.01.2019, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Höchststand seit Anfang Dezember in der Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax leichte Gewinnmitnahmen ab: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 11 224 Punkte. In vier starken Wochen hatte sich der Dax zuletzt aus seinem Abwärtstrend befreit und fast 7 Prozent zugelegt.

Der Dow Jones Industrial hatte zwar am Freitag seine jüngste Rally fortgesetzt. Fünf Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA hatte US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit den Demokraten zur Wiedereröffnung der Regierung verkündet. Sein Tageshoch konnte der Dow aber nicht halten und für den Wochenstart zeichnen sich auch hier Gewinnmitnahmen ab. Auch in Asien schwächelten die Börsen.