dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinnmitnahmen erwartet

28.01.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN ERWARTET - Nach einem weiteren Höchststand seit Anfang Dezember in der Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax leichte Gewinnmitnahmen ab: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent tiefer auf 11 224 Punkte. In vier starken Wochen hatte sich der Dax zuletzt aus seinem Abwärtstrend befreit und fast 7 Prozent zugelegt.

USA: - ANLEGER SCHÖPFEN ZUVERSICHT - An der Wall Street sind die Anleger mit einer positiven Grundstimmung ins Wochenende gegangen. Gefragt waren am Freitag insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte, obwohl der Chipriese Intel mit seinen Geschäftszahlen enttäuscht hatte. Die Investoren hofften Börsianern zufolge, dass die Berichtssaison der Unternehmen alles in allem weiterhin positiv verläuft. Zudem verbreiteten jüngste Maßnahmen der chinesischen Notenbank zur Stützung des heimischen Finanzsektors die Zuversicht, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht allzu sehr schwächeln wird.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Börsen in Asien haben sich zum Wochenstart

etwas schwächer präsentiert. Mit Spannung wird weiter die Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China beobachtet. Nach wie vor gibt es kein klares Signal für einen Durchbruch. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, büßte zuletzt 0,01 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,04 Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,60 Prozent auf 20 649,00 Zähler nach.

^

DAX 11.281,79 1,36%

XDAX 11.264,78 1,03%

EuroSTOXX 50 3.163,24 1,18%

Stoxx50 2.872,17 0,47%

DJIA 24.737,20 0,75%

S&P 500 2.664,76 0,85%

NASDAQ 100 6.787,37 1,27%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,29 0,06%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1412 -0,03%

USD/Yen 109,31 -0,19%

Euro/Yen 124,74 -0,22%°

ROHÖL:

^

Brent 61,00 -0,64 USD

WTI 53,07 -0,62 USD°