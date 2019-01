Aktien New York Ausblick: Dow legt Rückwärtsgang ein

28.01.2019, 14:47 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Montag vor einer ereignisreichen Woche einen schwächeren Handelsstart hinlegen. Zu den herausragenden Terminen, die anstehen, gehören eine weitere Runde in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die Zinsentscheidung der US-Notenbank sowie Quartalszahlen hochkarätiger US-Unternehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,80 Prozent tiefer bei 24 540 Punkten.

Der vorläufige Kompromiss im US-Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten im Repräsentantenhaus schafft nach Aussage von Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, für die Anleger keine neue Gewissheit, sondern verlängert die Unsicherheit. Derzeit sehe das Ganze eher nach einer Vertagung als nach einer Einigung aus. Ein neuer "Shutddown" in knapp drei Wochen sollte daher niemanden überraschen.

Zu der US-Notenbanksitzung in dieser Woche sagte Altmann, die Erwartungen der Anleger und jene der Fed seien bislang massiv auseinander gegangen. Während die Börsianer mit keinen weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr gerechnet hätten, sei die Fed zuletzt von zwei weiteren Zinsschritten ausgegangen. Nun hofften nicht wenige Anleger auf ein Zurückrudern der Währungshüter.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Caterpillar im Anlegerfokus stehen. Im vorbörslichen Handel sackten die Papiere des Baumaschinen-Herstellers um 6 Prozent ab. Caterpillar hatte einen unerwartet schwachen Gewinn für das vierte Quartal ausgewiesen. Die enttäuschenden Geschäftszahlen belasteten auch die Papiere anderer Maschinenproduzenten wie jene des Traktorenkonzerns Deere, die um 2 Prozent nachgaben.

Das auf Chemikalien für die Halbleiterindustrie spezialisierte US-Unternehmen Entegris will mit dem Wettbewerber Versum Materials zusammengehen. Die Verwaltungsräte beider Spezialchemie-Unternehmen hätten sich auf eine Fusion unter Gleichen geeinigt, hieß es. Dabei sollen die Aktionäre von Versum Materials für jede eigene Aktie 1,12 Entegris-Papiere erhalten. An dem fusionierten Unternehmen würden dann die Entegris-Aktionäre 52,5 Prozent und die Eigner von Versum Materials 47,5 Prozent halten. Die neue Entegris kommt auf einen Börsenwert von rund 9 Milliarden Dollar. Die Entegris-Aktien gewannen vorbörslich 6 Prozent, die Versum-Titel schnellten um 12 Prozent nach oben.

Die Anteilsscheine von US-Steel stiegen vorbörslich um 1 Prozent. Zuvor hatte die Investmentbank Morgan Stanley die Aktien des Stahlkonzerns von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft.