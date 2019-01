Aktien Europa Schluss: Neue Signale für Chinas Schwäche belastet Kurse

28.01.2019, 18:04 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In den europäischen Börsensälen ist am Montag der Optimismus der Anleger aus der Vorwoche wieder der Vorsicht gewichen. Beobachter führten die Verluste auf schwache Quartalszahlen und Prognosen von US-Konzernen zurück, bei denen die Geschäfte in China zuletzt hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Der EuroStoxx 50 verlor 0,82 Prozent auf 3137,27 Punkte, nachdem er am Freitag noch um rund 1,2 Prozent gestiegen war.

"Die enttäuschenden Zahlen von Caterpillar und Nvidia <US67066G1040< untermauern die Ansicht, dass Chinas Wirtschaft sich abschwächt", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Nach den Quartalszahlen und Ausblicken brachen die Kurse des Baumaschinenherstellers Caterpillar und des Grafikchip-Spezialisten Nvidia an der Wall Street ein. Aktienhändler seien angesichts dessen wieder nervös geworden, sagte Madden.

Der Pariser Cac 40 verlor am Montag 0,76 Prozent auf 4888,58 Punkte. Der britische FTSE 100 fiel um 0,91 Prozent auf 6747,10 Zähler.