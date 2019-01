Aktien New York: Schwache Geschäfte der Unternehmen in China belasten

28.01.2019, 19:52 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und des Grafikchip-Produzenten Nvidia ist die Kurs-Rally an der Wall Street am Montag vorerst beendet worden. Der US-Leitindex Dow büßte 1,10 Prozent auf 24 464,33 Punkte ein. Zuvor war der Index seit Ende Dezember um fast 14 Prozent gestiegen.

Ein schwächeres China-Geschäft hatte Caterpillar zu schaffen gemacht. Der Großkonzern enttäuschte mit den jüngsten Quartalszahlen und dem Geschäftsausblick für das laufende Jahr. Der Aktienkurs sackte daraufhin um gut 9 Prozent ab und lag abgeschlagen am Ende des Dow. Vor allem im Geschäft mit Fahrzeugen und Anlagen für den Bergbau habe die Dynamik beim Umsatz zuletzt deutlich nachgelassen, sagte Analystin Ann Duignan von JPMorgan.

Für die Papiere des Chip-Experten Nvidia ging es sogar um mehr als 15 Prozent abwärts. Auch hier hatten schwächere Geschäfte in China auf den Umsatz im Weihnachtsquartal gedrückt. Das Ausmaß der Enttäuschung deute auf eine bemerkenswerte Verlangsamung im Datencenter-Geschäft in China hin, sagte Analyst Mitch Steves von der Bank RBC.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,00 Prozent auf 2637,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 1,59 Prozent auf 6679,62 Zähler ab.

Der vorläufige Kompromiss im US-Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten im Repräsentantenhaus schafft nach Aussage von Thomas Altmann, Analyst bei QC Partners, für die Anleger keine neue Gewissheit, sondern verlängert nur die Unsicherheit. Derzeit sehe das Ganze eher nach einer Vertagung als nach einer Einigung aus. Ein erneuter "Shutddown" in knapp drei Wochen sollte daher niemanden überraschen.

Der fallende Ölpreis stützte die Kurse der Fluggesellschaften. So gewannen American Airlines 4,1 Prozent, Delta Airlines 1,0 Prozent und JetBlue 3,5 Prozent. Sorgen um eine schwächere Weltwirtschaft dämpfen Händlern zufolge die Nachfrage nach Rohöl. Für die Airlines dürfte das niedrigere Kerosinrechnungen bedeuten.

Das auf Chemikalien für die Halbleiterindustrie spezialisierte US-Unternehmen Entegris <US29362U1043< will den Wettbewerber Versum Materials übernehmen. Die Verwaltungsräte beider Spezialchemie-Unternehmen hätten sich auf eine Fusion unter Gleichen geeinigt, hieß es. Dabei sollen die Aktionäre von Versum Materials für jede eigene Aktie 1,12 Entegris-Papiere erhalten. Aktien von Entegris stiegen um knapp 6 Prozent und die Papiere von Versum Materials schnellten sogar um 15 Prozent nach oben. An dem neuen Unternehmen würden dann die Entegris-Aktionäre 52,5 Prozent und die Eigner von Versum Materials 47,5 Prozent halten. Die neue Entegris kommt auf einen Börsenwert von rund 9 Milliarden Dollar.