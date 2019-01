Aktien Europa: Börsen schütteln Vortagesverluste ab

29.01.2019, 12:01 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Einbußen zum Wochenauftakt haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,39 Prozent höher bei 3149,38 Punkten, nachdem er am Montag um rund 0,8 Prozent gefallen war. Der Pariser Cac 40 gewann am Dienstag zuletzt 0,64 Prozent auf 4920,00 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg gar um 1,51 Prozent auf 6848,66 Zähler.

Neben der laufenden Quartalsberichtssaison der Unternehmen richten sich die Blicke am Dienstag einmal mehr nach London: Dort stimmen die Abgeordneten am Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll. Der Countdown zum EU-Austritt der Briten am 29. März läuft unerbittlich.

In der europäischen Branchenübersicht standen Konsumgüterwerte mit einem Plus von 1,4 Prozent ganz oben im Tableau. Dazu trugen vor allem die Anteilsscheine von BAT bei, die an der Stoxx-50-Spitze um 6,6 Prozent nach oben schnellten. Zuvor hatten die Analysten von Piper Jaffray die BAT-Aktien auf "Overweight" hochgestuft. Andere Branchentitel wie L'Oreal, Unilever NV und Reckitt Benckiser verbuchten Anstiege zwischen 1,5 und 1,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten ragten Siemens Gamesa mit einem Kursgewinn von 5,7 Prozent positiv heraus. Der Windanlagenbauer sieht sich trotz enttäuschender Geschäftszahlen zum ersten Geschäftsquartal auf Kurs zu den Jahreszielen. Börsianer lobten neben dem bestätigten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 vor allem die vollen Auftragsbücher des Unternehmens.

Dagegen gehörten die Papiere von Richemont und Swatch mit Abschlägen von 1,5 beziehungsweise 2,3 Prozent zu den schwächsten europäischen Werten. Grund für die Verluste waren die gesunkenen Uhrenexporte Schweizer Unternehmen im Dezember.