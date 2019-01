Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

29.01.2019, 14:54 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund handels- und geopolitischer Unsicherheiten sowie einer Flut an Unternehmenszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag leicht im Plus starten. Unter anderem standen die Ergebnisse der Dow-Konzerne Pfizer, Verizon und 3M auf der Agenda. Nach Börsenschluss folgen Ebay und Apple mit ihren Geschäftsentwicklungen.

Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,22 Prozent höher bei 24 581 Punkten. Am Vortag war der US-Leitindex um rund 0,8 Prozent zurückgegangen.

Von Konjunkturseite dürfte der Markt in erster Linie auf den Index zum US-Verbrauchervertrauen im Januar achten. Bereits vor Handelsbeginn wurden die Daten zur Handelsbilanz (Dezember), zu den Lagerbeständen im Großhandel (Dezember) und zum Case-Shiller-Immobilienindex (November) veröffentlicht. Größere Auswirkungen auf die vorbörslichen Kurse hatten die Daten aber nicht.

Zudem rückt die für diese Woche angesetzte neue Gesprächsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China in den Vordergrund. Zuletzt habe man den Eindruck gewonnen, beide Seiten bewegten sich aufeinander zu, sagte Helaba-Analyst Christian Schmidt. Dann habe US-Handelsminister Wilbur Ross die Euphorie mit der Aussage gedämpft, man sei in der China-Frage meilenweit von einer Lösung entfernt.

In diesem Zusammenhang verwies Schmidt auch auf die US-Anklage gegen Huawei. Dem chinesischen Telekomausrüster Huawei werfen die USA unter anderem den Verstoß gegen Sanktionen, Geldwäsche und Industriespionage vor. Im Zentrum steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. Vor diesem Hintergrund verlangen die USA die Auslieferung der in Kanada inhaftierten Finanzchefin des Konzerns.

Daneben scheint sich ein weiterer Konflikt immer mehr zuzuspitzen: Im Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela erhöht die US-Regierung den Druck auf Präsident Nicolás Maduro. US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte Sanktionen gegen den Ölsektor an. In dem lateinamerikanischen Land lagern die größten Ölreserven der Welt. Die Volkswirtschaft hängt zu rund 90 Prozent von den Einnahmen aus dem Öl ab. Ferner erhielten Spekulationen über einen US-Militäreinsatz in Venezuela neue Nahrung - und zwar durch den Vermerk von US-Sicherheitsberater John Bolton.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Pfizer mit einem vorbörslichen Verlust von 3,1 Prozent im Anlegerfokus. Der Pharmariese geht mit Vorsicht in das neue Jahr. Konzernchef Albert Bourla richtet sich dabei womöglich auch auf Umsatz- und Ergebniseinbußen ein.

Der US-Mischkonzern 3M hat sein Gewinnziel für das laufende Jahr aufgrund seiner jüngsten Übernahme reduziert. Im vierten Quartal sank der Umsatz aber weniger als befürchtet. Den Nettogewinn konnte 3M fast verdreifachen - auch aufgrund eines deutlich geringeren Steueraufwands als im Vorjahr. Die 3M-Papiere gewannen vorbörslich 2,9 Prozent.

Die Titel von Verizon sanken vorbörslich um 3,2 Prozent. Die Quartalszahlen des Mobilfunkkonzerns fielen uneinheitlich aus. Der Umsatz blieb etwas unter der durchschnittlichen Marktschätzung, der Gewinn je Aktie hingegen darüber.

Harley-Davidson-Aktien sackten vorbörslich um 8,5 Prozent ab. Der kriselnde US-Motorradbauer ist zum Jahresende weiter unter Druck geraten. Schwache Verkäufe insbesondere im US-Heimatmarkt ließen die Erlöse im vierten Quartal deutlich sinken. Der Nettogewinn brach ein.