Aktien New York: Dow gestützt von 3M - Tech-Werte aber schwächer

29.01.2019, 16:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten haben am Dienstag die New Yorker Standardwerte tendenziell gestützt. Der Dow Jones Industrial kletterte knapp eine Stunde nach dem Auftakt um 0,35 Prozent auf 24 615,10 Punkte nach oben und hängte so andere wichtige US-Indizes ab. Positive Kursreaktionen beim Schwergewicht 3M standen im Leitindex negative bei der weniger bedeutenden Verizon -Aktie gegenüber.

Für die Technologiewerte ging es dagegen um 0,41 Prozent auf 6669,82 Punkte bergab, wie der branchenlastige Index Nasdaq 100 zeigte. Der S&P 500 hinkte dem Dow mit einem Abschlag von 0,03 Prozent auf 2643,11 Punkte ebenfalls hinterher. Die 3M-Aktien sind dort aufgrund der breiten Aufstellung des Index weniger stark gewichtet.

Abseits der Berichtssaison standen schwache Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Fokus. Allgemein blickten Anleger aber abwartend auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und die weltpolitischen Krisenherde. In dieser Woche soll es eine neue Gesprächsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China geben. Auch die Krise in Venezuela und die Brexit-Hängepartie bleiben weltweit unter Anlegern ein Thema.