Aktien New York: Dow gestützt von 3M und Pfizer - Tech-Werte vor Apple schwächer

29.01.2019, 20:10 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten haben am Dienstag die New Yorker Standardwerte tendenziell gestützt. Der Dow Jones Industrial stand zwei Stunden vor Schluss 0,34 Prozent höher bei 24 611,22 Punkten und hängte so seine US-Indexkollegen ab. Positive Kursreaktionen bei 3M und Pfizer standen im Leitindex der negativen Tendenz bei Verizon gegenüber.

Für die Technologiewerte ging es dagegen um 0,75 Prozent auf 6646,97 Punkte bergab, wie der branchenlastige Index Nasdaq 100 zeigte. Im Sektor wird am Abend mit Spannung auf die nachbörslich erwarteten Resultate von Branchengrößen wie Apple oder AMD gewartet. Auch der breit gefasste S&P 500 befand sich mit 0,04 Prozent auf 2642,86 Punkte in der Verlustzone.

Abseits der Berichtssaison standen schwache Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Fokus. Allgemein blickten Anleger abwartend auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und die weltpolitischen Krisenherde. In den kommenden Tagen soll es eine neue Gesprächsrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China geben. Auch die Krise in Venezuela wurde unter den Anlegern in New York vermehrt ein Thema.

In puncto Handelsstreit wollen die USA und China am Mittwoch und Donnerstag in Washington auf hoher Ebene zusammenkommen. Jedoch könnte der jüngste Eindruck, dass sich beide Seiten aufeinander zu bewegen, Experten zufolge in die Irre führen. Laut Helaba-Analyst Christian Schmidt dämpfte US-Handelsminister Wilbur Ross die Euphorie mit der Aussage, man sei meilenweit von einer Lösung entfernt. Auch eine Anklage des US-Justizministeriums gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei erhöhte wieder die Brisanz.

Die positive Marschrichtung beim Dow gab angesichts der nicht gerade förderlichen politischen Nachrichtenlage das Index-Schwergewicht 3M vor. Die Aktie des Mischkonzerns profitierte mit einem Anstieg um etwa 2 Prozent davon, dass sich die Erlöse im vierten Quartal besser als erwartet entwickelt hatten. Ein reduzierter Ausblick auf das neue Jahr hinderte die Anleger nicht daran, bei der Aktie zuzugreifen.

Noch positiver entwickelte sich die Kursbilanz am Dienstag bei Pfizer mit einem Anstieg um zuletzt 2,6 Prozent. Bei dem Pharmariesen galt ähnliches wie bei 3M mit gemischten Aspekten. Umer Raffat von Evercore ISI bezeichnete das vierte Quartal als leicht positive Überraschung, während der Ausblick eher enttäuscht habe. Dies stehe aber auch mit einigen Sondereffekten in Zusammenhang.

Am anderen Dow-Ende standen die Titel von Verizon mit einem 2,1-prozentigen Abschlag. Das vierte Quartal des Mobilfunkkonzerns war Börsianern zufolge gemischt ausgefallen. Der Gewinn wurde als solide gewertet, eine schwache Umsatzentwicklung bekam von den Anlegern aber mehr Gewicht.

Im Nebenwertebereich sorgten weitere Aktien negativ für Aufsehen, darunter Harley Davidson mit einem Kursrutsch um 6,5 Prozent. Der kriselnde US-Motorradbauer war zum Jahresende weiter unter Druck geraten. Schwache Verkäufe insbesondere im US-Heimatmarkt hatten die Erlöse im vierten Quartal deutlich sinken lassen.

Titel des Pharmaunternehmens Allergan brachen außerdem um 7 Prozent ein. Hier wurde ein enttäuschendes Gewinnziel für das erste Quartal verantwortlich gemacht.

In einer der wohl schwierigsten Zeiten für PG&E schöpfen die Anleger etwas Hoffnung, wie ein Satz nach oben um 16 Prozent trotz der nun offiziell angemeldeten Insolvenz des Versorgers zeigt. Die Aktie hat 2019 wegen möglicher Waldbrandkosten bislang fast die Hälfte an Wert verloren.