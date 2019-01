Aktien New York Schluss: Dow gestützt von Zahlen - Tech-Werte vor Apple schwach

29.01.2019, 22:18 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten haben am Dienstag die New Yorker Standardwerte tendenziell gestützt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,21 Prozent auf 24 579,96 Punkte und hängte so seine US-Indexkollegen ab. Positive Kursreaktionen bei 3M und Pfizer standen im Leitindex der negativen Tendenz bei Verizon gegenüber.

Der breit gefasste S&P 500 dagegen gab um 0,15 Prozent auf 2640,00 Punkte nach. Für die Technologiewerte ging es sogar um 0,96 Prozent auf 6632,79 Punkte bergab, wie der branchenlastige Nasdaq 100 zeigte. Im Sektor wird mit Spannung auf die nachbörslich erwarteten Resultate von Apple gewartet. Die Apple-Aktie beendete den Handel etwa 1 Prozent tiefer.

Abseits der Berichtssaison standen schwache Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Fokus. Allgemein blickten Anleger abwartend auf den Zinsentscheid der Fed am Mittwoch und behielten auch die weitere Entwicklung im US-Handelsstreit mit China im Fokus. Beide Seiten wollen in den kommenden Tagen in Washington auf hoher Ebene zusammenkommen. Hoffnungen auf eine baldige Lösung blieben aber gedämpft.