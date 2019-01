DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - US-Leitzinsentscheidung am Abend

30.01.2019, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Atempause am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent tiefer auf 11 206 Punkte. Der Dax bleibt nach vier starken Wochen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember.

Die Berichtssaison setzt sich in der ersten Börsenliga mit Siemens fort. Der Elektrokonzern ist durchwachsen in das neue Geschäftsjahr gestartet, überzeugt aber mit starken Auftragseingängen.

Derweil bleibt das Thema Brexit großer Unsicherheitsfaktor: Zwei Monate vor Ablauf der Frist ist das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens gestiegen. Zwar einigte sich das britische Parlament am Dienstagabend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union nachzuverhandeln und so möglicherweise einer Mehrheit doch noch den Weg zu bahnen. Von der EU kam jedoch eine prompte Absage an Vertragsänderungen.

Am Abend rückt dann die US-Notenbank in den Fokus. Die entscheidende Frage für den Markt lautet: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinspause? Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.