dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung wegen Brexit und Fed

30.01.2019, 07:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATES MINUS - Der Dax dürfte seine Atempause am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent tiefer auf 11 206 Punkte. Der Dax bleibt nach vier starken Wochen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember. Die Berichtssaison setzt sich in der ersten Börsenliga mit Siemens fort. Der Elektrokonzern ist durchwachsen in das neue Geschäftsjahr gestartet, überzeugt aber mit starken Auftragseingängen. Derweil bleibt das Thema Brexit großer Unsicherheitsfaktor: Zwei Monate vor Ablauf der Frist ist das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens gestiegen. Am Abend rückt dann die US-Notenbank in den Fokus. Die entscheidende Frage für den Markt lautet: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinspause?

USA: - STABIL - Unternehmenszahlen mit Licht und Schatten haben am Dienstag die New Yorker Standardwerte tendenziell gestützt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,21 Prozent auf 24 579,96 Punkte und hängte so seine US-Indexkollegen ab. Positive Kursreaktionen bei 3M und Pfizer standen im Leitindex der negativen Tendenz bei Verizon gegenüber.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Börsen Asiens haben zur Wochenmitte überwiegend geschwächelt. Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed. Die spannende Frage ist, ob sie angesichts zahlreichen Risiken wie den Brexit, den Handelskonflikt zwischen den USA und China und den konjunkturellen Durchhänger Chinas auf absehbare Zeit auf weitere Zinserhöhungen verzichtet. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, fiel zuletzt um 0,28 Prozent auf 3184,93 Puntke. In Hongkong hielt sich der Hang Seng stabil. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um ein halbes Prozent auf 20 556,54 Zähler.

DAX 11 218,83 0,08%

XDAX 11 204,82 -0,32%

EuroSTOXX 50 3153,42 0,51%

Stoxx50 2870,29 0,97%

DJIA 24 579,96 0,21%

S&P 500 2640,00 -0,15%

NASDAQ 100 6632,79 -0,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,21 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1444 0,09%

USD/Yen 109,27 -0,07%

Euro/Yen 125,05 0,02%

ROHÖL:

Brent 61,50 +0,18 USD

WTI 53,38 +0,07 USD

