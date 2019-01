Aktien Europa: Kursgewinne in Frankreich und Großbritannien

30.01.2019, 18:02 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte kein einheitliches Bild gezeigt. Während die Berichtssaison die Anleger beschäftigte, mangelte es dem Markt am Mittwoch an übergreifend positiven Impulsen. "Nichts wirkliches Positives in Sachen Brexit, wieder Sand im Getriebe in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und lediglich gemischte Unternehmenszahlen - damit ist weiterhin Zurückhaltung an den Börsen angesagt", kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag 0,26 Prozent höher bei 3161,74 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf mehrfach sein Vorzeichen gewechselt hatte. Gebremst wurde er von einer zögerlichen Entwicklung bei deutschen und spanischen Standardwerten, während die französischen deutlich zulegten. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg um 0,95 Prozent auf 4974,76 Punkte.

Der britische FTSE 100 gewann sogar 1,58 Prozent auf 6941,63 Zähler und knüpfte so an seine am Vortag schon besonders deutlichen Kursgewinne an - auch wenn das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens zwei Monate vor Ablauf der Frist gestiegen ist. Auf die Forderung einer Nachverhandlung kam von der EU eine prompte Absage.