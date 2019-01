DOW-FLASH: Index springt nach Notenbankentscheid über 25 000 Punkte

30.01.2019, 20:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das New Yorker Kursbarometer Dow Jones Industrial hat seine Kursgewinne am Mittwoch in den ersten Minuten nach dem Zinsentscheid deutlich ausgebaut. Der Leitindex sprang im Nachgang über die Marke von 25 000 Zählern. Zuletzt gewann er 1,88 Prozent auf 25042,56 Punkte. Vor dem Entscheid war er gestützt auf gut ankommende Quartalsberichte von Apple und Boeing um etwa 1 Prozent nach oben geklettert.

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners half es dem Aktienmarkt, dass die Fed die zuvor von Anlegern geschürten Hoffnungen erfüllte und sich zu ihrem künftigen Zinskurs deutlich vorsichtiger äußerte. Weder signalisierte die Notenbank weitere Zinsanhebungen, noch sprach sie laut Mitteilung ausdrücklich von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Der Leitzins an sich wurde wie erwartet unverändert belassen.

Die Notenbank entferne sich deutlich von weiteren Zinsschritten, resümierte Altmann. "Möglicherweise befinden wir uns nicht in einer Zinserhöhungspause, sondern schon am Ende des aktuellen Erhöhungszyklus", ging der Experte in seinem Kommentar sogar einen Schritt weiter.