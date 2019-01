Aktien New York Schluss: Fed und Zahlen treiben Dow über 25 000 Punkte

30.01.2019, 22:24 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die vorsichtige Fed und gut aufgenommene Quartalsberichte haben am Mittwoch bei den Anlegern an der Wall Street für gute Laune gesorgt. Erst sorgten Apple und Boeing mit kräftigen Kursgewinnen für Rückenwind, dann trieb die Notenbank den Dow Jones Industrial mit ihren Aussagen erstmals seit Anfang Dezember wieder über die Marke von 25 000 Punkten. Der Leitindex schloss 1,77 Prozent höher bei 25 014,86 Zählern.

Die Fed hatte ihren Leitzins zwar erwartungsgemäß unverändert belassen, sie signalisierte aber bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise. Der Vorsitzende Jerome Powell stellte nach der Zinssitzung eine Pause vom bisherigen Zinsanhebungskurs in Aussicht. Mit den Aussagen erfüllten die Währungshüter die zuvor von Anlegern geschürten Hoffnungen. Weiter steigende Zinsen hätten Festverzinsliche noch attraktiver gemacht gegenüber Aktien.

Die Rally bei Apple sorgte im Technologiesektor für besonders gute Stimmung, wie der entsprechende Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 2,64 Prozent auf 6807,91 Punkte zeigte. Der breit gefächerte S&P 500 rückte um 1,55 Prozent auf 2681,05 Punkte vor.