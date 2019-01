DAX-FLASH: Leicht im Plus erwartet - US-Notenbank ist vorsichtiger geworden

31.01.2019, 07:27 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax sucht in der laufenden Woche weiter nach einem klaren Trend: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 11 202 Punkte. Seit dem Sprung vom Freitag auf einen weiteren Höchststand seit Dezember hat sich im Dax wenig getan.

Leichten Auftrieb erhält der Index von der starken Wall Street und freundlichen Börsen am Morgen in Asien. Die vorsichtige US-Notenbank trieb den Dow Jones Industrial nebst guten Jahresbilanzen wieder über 25 000 Punkte und an seine 200-Tage-Linie heran. Die Fed hatte ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert belassen, und vor allem bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Im Fokus der Anleger bleiben im Dax insbesondere Wirecard-Aktien nach dem Kurseinbruch vom Vortag.