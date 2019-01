dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet

31.01.2019, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax sucht in der laufenden Woche weiter nach einem klaren Trend: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 11 202 Punkte. Seit dem Sprung vom Freitag auf einen weiteren Höchststand seit Dezember hat sich im Dax wenig getan. Leichten Auftrieb erhält der Index von der starken Wall Street und freundlichen Börsen am Morgen in Asien. Die vorsichtige US-Notenbank trieb den Dow Jones Industrial an. Die Fed hatte bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - DOW ÜBER 25 000 PUNKTE - Die vorsichtige Fed und gut aufgenommene Quartalsberichte haben am Mittwoch bei den Anlegern an der Wall Street für gute Laune gesorgt. Erst sorgten Apple und Boeing mit kräftigen Kursgewinnen für Rückenwind, dann trieb die Notenbank den Dow Jones Industrial mit ihren Aussagen erstmals seit Anfang Dezember wieder über die Marke von 25 000 Punkten. Der Leitindex schloss 1,77 Prozent höher bei 25 014,86 Zählern.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine vorsichtigere Haltung der US-Notenbank Fed hat auch die asiatischen Börsen angetrieben. Die Fed signalisierte am Mittwoch weder weitere Zinsanhebungen, noch sprach die Fed von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen signalisierte sie nun eine "geduldige" Vorgehensweise. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte um knapp ein Prozent zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng etwas stärker. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,1 Prozent auf 20 773,49 Punkte.

DAX 11.181,66 -0,33%

XDAX 11.206,12 0,01%

EuroSTOXX 50 3.161,74 0,26%

Stoxx50 2.885,73 0,54%

DJIA 25.014,86 1,77%

S&P 500 2.681,05 1,55%

NASDAQ 100 6.807,91 2,64%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,45 0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1504 0,20%

USD/Yen 108,72 -0,20%

Euro/Yen 125,08 -0,01%°

ROHÖL:

Brent 62,23 +0,58 USD

WTI 54,61 +0,38 USD°