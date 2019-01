Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter auf Richtungssuche

31.01.2019, 08:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt sucht in der laufenden Woche weiter nach einer klaren Richtung: Seit dem Anstieg vom vergangenen Freitag auf sein Jahreshoch hat sich beim Dax wenig getan. Der XDax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Donnerstag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,40 Prozent auf 11 226 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Donnerstag auch ein Plus von 0,4 Prozent an.

Positive Impulse kommen von der starken Wall Street und den Börsen Asiens. Der Dow Jones Industrial stieg dank der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und guten Unternehmenszahlen wieder über 25 000 Punkte und endete fast 1,8 Prozent höher. Die Fed hatte ihren Leitzins unverändert belassen und bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

"Getreu dem Motto 'Vorsicht ist die Mutter der Finanzmärkte' hat die Fed ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt und ist auf eine neutrale Ausrichtung umgeschwungen", kommentierten die Devisenexperten der Commerzbank. Im Fed-Kommuniqué sei keine Rede mehr von weiteren graduellen Zinserhöhungen. Zudem habe sich Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz explizit nicht dazu geäußert, ob der nächste Zinsschritt nach oben oder unten gehe, hieß es weiter.

Unter den Einzelwerten dürften am Donnerstag vor allem die Wirecard -Aktien nach ihrem gestrigen Kurseinbruch im Anlegerfokus stehen. Vorbörslich notierten sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag zuletzt rund 4 Prozent höher. Am Mittwoch waren die Titel des Zahlungsabwicklers nach einem kritischen Pressebericht zu den Geschäftspraktiken zeitweise um rund ein Viertel ihres Wertes abgestürzt und hatten mehr als 13 Prozent tiefer geschlossen. Eine Wirecard-Sprecherin sagte, das Unternehmen halte den Bericht für "völlig substanzlos".

Ansonsten dürften die Anleger auch auf Siltronic und die Software AG achten, die am Donnerstag über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichteten.