Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht wieder etwas Boden gut

31.01.2019, 09:12 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der in dieser Woche bislang seitwärts tendierende deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag dank positiver Vorgaben der Wall Street und der asiatischen Börsen wieder zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,74 Prozent auf 11 264,63 Punkte. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann 0,46 Prozent auf 23 953,26 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

Am Vorabend war der US-Leitindex Dow Jones Industrial aufgrund der Zinssignale der US-Notenbank Fed und guter Unternehmenszahlen wieder über 25 000 Punkte gestiegen und hatte rund 1,8 Prozent fester geschlossen. Die Fed hatte ihren Leitzins unverändert belassen und bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert.