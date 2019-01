Aktien Europa: Überwiegend Gewinne - Geldpolitische Signale der Fed stützen

31.01.2019, 10:55 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktien haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Händler begründeten die Aufwärtsbewegung mit einer vorsichtigeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed. So legte der deutsche Leitindex Dax um fast ein halbes Prozent zu. Der Pariser Cac 40 stieg um 0,45 Prozent auf 4997,30 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,51 Prozent auf 6977,11 Zähler.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel hingegen um 0,09 Prozent auf 3158,87 Punkte. Das lag aber an hohen Verluste der Aktien des Netzwerkausrüsters Nokia nach einem enttäuschenden Ausblick und an den optischen Verlusten der Siemens-Papiere , die um den Dividendenabschlag bereinigt gehandelt wurden.

Am Vorabend hatte die Fed ihren Leitzins unverändert belassen und bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. Daraufhin war der US-Leitindex Dow Jones Industrial wieder über 25 000 Punkte gestiegen.

"Die US-Notenbank jedenfalls möchte dieser positiven Stimmung nicht im Wege stehen und will jetzt erst einmal geduldig die nächsten Daten abwarten, bis sie erneut über Leitzinsanhebungen entscheidet", kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Kein Wort mehr von seriellen Zinsanhebungen, kein Wort mehr von fairem Zinssatzniveau, es war alles in allem eine Kapitulation vor der Wall Street", so Stanzl.

In der europäischen Branchenübersicht waren Aktien aus dem Öl- und Gassektor mit einem Plus von 1,4 Prozent ganz oben zu finden, nachdem Shell den Gewinn im vierten Quartal deutlicher gesteigert hatte als erwartet.

Shell-Aktien gehörten entsprechend mit einem Plus von 3,7 Prozent zu den attraktivsten Titeln im Stoxx-50-Index. Andere Ölwerte wie BP, Total und Eni gewannen zwischen 0,9 und 1,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Nokia-Papiere mit einem Verlust von 5,7 Prozent im Anlegerfokus. Die Finnen stellten den Markt darauf ein, dass der Jahresstart ausgesprochen schwach sein wird, da viele Kunden den Kauf von Ausrüstung für den Mobilfunkstandard 5G in die zweite Jahreshälfte verlagerten.