Aktien New York: Dow mit Atempause nach Sprung über 25 000 Punkte

31.01.2019, 16:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte an der Wall Street zollen am Donnerstag vorerst ihrer starken Vortagsrally den Tribut. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,53 Prozent auf 24 881,22 Punkte, nachdem er am Vortag getrieben vor der Aussicht auf eine vorsichtigere Geldpolitik einen schnellen Anstieg über 25 000 Punkte gewagt hatte. Das von der Notenbank Fed bereitgestellte Pulver hatten die Anleger damit offenbar bereits verschossen.

Erneut standen eine Vielzahl an Unternehmenszahlen im Fokus. Nach der stützenden Wirkung an den vergangenen beiden Tagen gingen sie dieses Mal im Leitindex aber eher mit negativen Reaktionen einher. Allen voran wurde er mit einem kräftigen Kursrutsch von DowDupont belastet. Aber auch bei Visa oder Microsoft kamen die Resultate nicht gut an.

Deutlich besser lief es derweil für die Technologiewerte: Angetrieben von 11-prozentigen Kursgewinnen bei Facebook war die Stimmung hier weiter bestens. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,91 Prozent auf 6869,75 Punkte vor. Auch am breiten Markt war die Tendenz besser, wie der S&P 500 mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent auf 2686,11 Punkte zeigte.