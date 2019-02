Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger halten weiter die Füße still

01.02.2019, 09:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch zum Wochenschluss zurückgehalten. Der Leitindex Dax bewegte sich am Freitag im frühen Handel mit minus 0,02 Prozent auf 11 170,90 Punkte kaum vom Fleck, nachdem er am Donnerstag bereits die leichte Abwärtsbewegung vom Mittwoch fortgesetzt hatte. Nun gab es zwar neue Hoffnungen auf eine absehbare Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts, allerdings drückten enttäuschende Konjunkturdaten aus Asien etwas auf die Stimmung.

Der MDax als Index mittelgroßer Unternehmen rückte um 0,24 Prozent auf 23 730,52 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum trat nahezu auf der Stelle.