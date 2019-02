Aktien Europa Schluss: Indizes zollen Erholungsrally etwas Tribut

04.02.2019, 19:03 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag ihrer fünfwöchigen Erholungsrally überwiegend etwas Tribut gezollt. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, die wirtschaftliche Lage in Italien und die Unsicherheit über den nahenden Brexit hätten die Anleger ermutigt, die Kursgewinne zu versilbern, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre zeitweise deutlicheren Verluste bis zum Handelsende eindämmen. Am Londoner Aktienmarkt ging es sogar moderat bergauf.

Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 3165,20 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex der Eurozone allerdings rund fünfeinhalb Prozent gewonnen. Der französische Cac 40 verlor zu Wochenbeginn 0,38 Prozent auf 5000,19 Punkte. Der britische FTSE 100 - im neuen Jahr bisher einer der schwächsten Indizes - stieg hingegen um 0,20 Prozent auf 7034,13 Punkte.

Im europäischen Branchentableau kamen Autowerte deutlich zurück: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 sank nach seinem jüngsten Hoch seit Anfang November um 1,34 Prozent. Als Belastung erwiesen sich zudem schwache Januar-Zulassungszahlen in Deutschland.

Dagegen setzte sich der Index der Reise- und Freizeitunternehmen mit plus 0,81 Prozent an die Spitze der Übersicht. Er profitierte davon, dass die Ölpreise angesichts schwacher US-Industriedaten unter Druck gerieten - dies verringert tendenziell die Treibstoffkosten der Fluggesellschaften.

Die in London notierten Ryanair-Aktien büßten gegen den Trend über zwei Prozent ein. Der Billigflieger berichtete einen weiteren Quartalsverlust und stellte für den Fall eines weiteren Preisrückgangs seine jüngst schon reduzierten Jahresziele in Frage. Dies gelte besonders im Falle eines ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU, erklärte das Unternehmen. Zudem wurde bekannt, dass sich Ryanair-Chef Michael O'Leary aus dem Tagesgeschäft zurückziehen will. Er wird stattdessen Chef der neuen Ryanair-Gruppe.

In Zürich büßten Panalpina-Papiere fast zwölf Prozent ein, nachdem sich mit Ernst Goehner Stiftung (EGS) der größte Aktionär des Logistikkonzerns gegen eine Übernahme durch den dänischen Konkurrenten DSV ausgesprochen hatte. Dessen Aktien gaben um mehr als zwei Prozent nach.

Die Aktien der Schweizer Privatbank Julius Bär verbilligten sich angesichts enttäuschender Jahreszahlen um knapp viereinhalb Prozent, was den letzten Platz im SMI-Index bedeutete.