DAX-FLASH: Dax kommt weiter nicht in Tritt

05.02.2019, 07:23 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die träge Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstagmorgen zunächst andauern. Der Dax wird zwar leicht im Plus erwartet, würde damit aber in seiner engen Spanne der vergangenen Handelstage bleiben, die weitgehend zwischen etwa 11 000 und rund 11 200 Punkten liegt. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,14 Prozent höher auf 11 192 Punkte.

"Nach unten gut abgefedert, nach oben gedeckelt", umriss Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel die derzeitige Situation des Dax. Weder fundamental noch charttechnisch gebe es derzeit Impulse in eine klare Richtung. Konjunkturell könnten diese am Dienstag von aktuellen Einkaufsmanagerzahlen aus der Eurozone kommen.

Auf Unternehmensseite geht mit den erwarteten Infineon -Zahlen Berichtssaison weiter. In der Luftfahrt richten sich die Blicke derweil auf die Germania-Insolvenz. Ansonsten könnten einige Analystenkommentare bewegen, darunter eine doppelte Hochstufung des Chemikalienhändlers Brenntag durch die Credit Suisse.