Aktien New York: Weitere Erholung - Alphabet schwächeln nach Zahlen

05.02.2019, 20:12 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Dienstag ihre seit Wochen anhaltende Erholung mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie einem möglichen erneuten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte. Im Fokus stand die von Anlegern negativ aufgenommene Quartalsbilanz der Google-Mutter Alphabet. Heimische Konjunkturdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,39 Prozent auf 25 338,75 Punkte. Damit setzte er sich weiter von der jüngst zurückeroberten 200-Tage-Linie nach oben ab, die Börsianern als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,15 Prozent auf 2729,07 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,57 Prozent auf 6999,75 Zähler vor.

"Jetzt muss sich zeigen, ob der Dow wirklich durch eine nachhaltige Nachfrage in seinem Aufwärtstrend verbleiben kann", hieß es in einem aktuellen Kommentar von Index-Radar. Deren Experten hatten in den vergangenen Wochen immer wieder vor einem Rückschlagrisiko beim US-Leitindex gewarnt.

Erst nach Börsenschluss steht die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation vor dem Kongress an. Von ihr erhoffen sich die Anleger Hinweise auf einen möglichen weiteren "government shutdown". Im Vorfeld forderte Trump erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Sie stand im Zentrum eines Haushaltsstreits, der über fünf Wochen hinweg zu einem Stillstand von Teilen der US-Regierungsgeschäfte führte. Die Demokraten, auf deren Stimmen Trump angewiesen ist, lehnen die Finanzierung der Mauer ab, weshalb er angedroht hatte, über die Erklärung eines nationalen Notstandes an die nötigen Gelder zu kommen.

Zunächst standen aber die Geschäftszahlen von Alphabet im Mittelpunkt des Interesses. Der Internetgigant hatte im Schlussquartal 2018 den operativen Gewinn und mehr noch den Umsatz kräftig gesteigert und insgesamt die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Allerdings hatten die Ausgaben noch stärker zugelegt. Entsprechend gaben die A-Aktien des Unternehmens um rund ein halbes Prozent nach. Sie hatten sich allerdings mit dem Markt in den vergangenen Wochen auch deutlich erholt und zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht.

Auch der Festplattenhersteller Seagate konnte die Anleger nicht begeistern. Guten Ergebnissen für das abgelaufene Quartal stand ein enttäuschender Ausblick gegenüber. Nach einigen Kursschwankungen verloren die jüngst ebenfalls gut gelaufenen Aktien über ein Prozent.

Auf ein positives Echo stießen hingegen die Zahlen von Estee Lauder und Viacom. Das Kosmetikunternehmen hob dank guter Geschäfte in Asien seine Jahresziele an, was den Anteilscheinen einen Kurssprung von zuletzt gut zwölf Prozent und zeitweise den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres bescherte. Der Medienkonzern erfreute die Anleger mit einem überraschend starken Quartal und schürte damit Hoffnungen auf eine positive Trendwende. Für die Titel ging es um mehr als ein halbes Prozent bergauf.