Aktien New York: Moderate Verluste nach starkem Vortag

06.02.2019, 16:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch im frühen Handel moderat nachgegeben. Damit zollte sie sowohl ihrer jüngsten Stärke als auch einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial sank um 0,27 Prozent auf 25 342,46 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,24 Prozent auf 2731,16 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,19 Prozent auf 7010,12 Zähler.