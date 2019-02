Aktien Europa Schluss: Knappe Verluste nach starkem Vortag

06.02.2019, 18:17 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen mehren sich nach einer wochenlangen Erholungsrally die Schwächezeichen. Auch überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen konnten die wichtigsten Indizes zur Wochenmitte nicht in die Gewinnzone hieven. Einige Anleger hätten die jüngsten Kursgewinne zu Geld gemacht, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK.

Der EuroStoxx 50 schloss am Mittwoch 0,07 Prozent im Minus bei 3212,75 Punkten. Dem schwachen Wochenauftakt war am Dienstag ein gut anderthalbprozentiger Kursanstieg gefolgt, der dem Leitindex der Eurozone auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember verholfen hatte. Auch dem Pariser Cac 40 ging am Mittwoch der Schwung aus: Er sank um 0,08 Prozent auf 5079,05 Punkte. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,06 Prozent auf 7173,09 Punkte.