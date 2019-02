dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten auf frische Impulse

07.02.2019, 07:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Auch am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst leicht abwärts gehen. An der Wall Street war die Rally am Vortag ins Stocken geraten und auch in Japan gab der Nikkei-Index am Donnerstag nach. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Drittelprozent niedriger auf 11 284 Punkte. "An der Wall Street kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Wall Street hat am Mittwoch nicht an ihre jüngste Stärke anknüpfen können und knappe Verluste verzeichnet. Zudem zollte sie einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial sank um 0,08 Prozent auf 25 390,30 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN- Etwas schwächere Vorgaben der Wall Street und durchwachsene Geschäftszahlen japanischer Konzerne haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Selbst ein Kurssprung um mehr als 17 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns Softbank half nicht. Der Leitindex Nikkei-225 fiel um 0,6 Prozent auf 20 751,28 Punkte. Das Unternehmen hatte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Abermals unter Druck standen die Aktien des Autobauers Toyota. Sie fielen um knapp 2 Prozent. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

DAX 11 324,72 -0,38%

XDAX 11 310,96 -0,53%

EuroSTOXX 50 3212,75 -0,07%

Stoxx50 2959,03 0,07%

DJIA 25 390,30 -0,08%

S&P 500 2731,61 -0,22%

NASDAQ 100 6997,62 -0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Bund-Future 165,58 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1360 -0,08%

USD/Yen 109,95 0,00%

Euro/Yen 124,91 -0,07%

ROHÖL:

Brent 62,46 -0,23 USD

WTI 53,83 -0,18 USD

