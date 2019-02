Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwache Überseebörsen und Gea-Warnung belasten

07.02.2019, 09:18 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben der Überseebörsen und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen haben am Donnerstag auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. So hatte der Anlagenbauer Gea seine mittelfristigen Ziele kassiert. Kurz nach dem Handelsstart sank der Dax um 0,50 Prozent auf 11 267,89 Punkte. Damit knüpfte er an seine Vortagsverluste an, nachdem er am Dienstag noch auf den höchsten Stand seit Dezember geklettert war und sein Plus seit Jahresbeginn auf fast 8 Prozent ausgebaut hatte.

Der MDax , der Index für mittelgroße Unternehmen, büßte am Donnerstag 0,64 Prozent auf 23 961,67 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,26 Prozent auf 3204,29 Punkte.

"An der Wall Street kam es gestern nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen zu kleineren Gewinnmitnahmen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Zudem ging es auch an der japanischen Börse an diesem Morgen moderat abwärts. Mit nur noch drei Wochen bis zum drohenden Inkrafttreten neuer Zölle im US-chinesischen Handelszwist und keinerlei Neuigkeiten dazu dürften kurzfristig weitere kräftigere Gewinne an den Börsen kaum möglich sein.