Aktien Europa Schluss: Kursrutsch - Wachstumssorgen und US-Gegenwind

07.02.2019, 18:07 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen sind nach einer wochenlangen Erholungsrally und der anschließenden Kursstagnation am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Als Grund nannte Analyst David Madden von CMC Markets UK die gesenkten Wachstumsprognosen der EU-Kommission und der britischen Notenbank. Dazu fielen eine Reihe von Unternehmenszahlen überwiegend negativ aus und am Nachmittag kam Gegenwind aus den USA hinzu.

Der EuroStoxx 50 weitete seine Verluste im Handelsverlauf immer mehr aus und schloss 1,93 Prozent tiefer bei 3150,76 Punkten. Bereits am Mittwoch war der Leitindex der Eurozone leicht gefallen, nachdem er am Dienstag noch den höchsten Stand seit Anfang Dezember erklommen hatte. Für den französischen Cac 40 ging es am Donnerstag um 1,84 Prozent auf 4985,56 Punkte bergab und der britische FTSE 100 verlor 1,11 Prozent auf 7093,58 Punkte.