DAX-FLASH: Nach herbem Dämpfer testet Dax die 11000er-Marke

08.02.2019, 07:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wunden lecken lautet am letzten Handelstag der Woche die Devise am deutschen Aktienmarkt. Nach dem Einbruch am Vortag dürfte der Dax am Freitag zum Auftakt leicht nachgeben und damit die runde Marke von 11 000 Punkten testen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent niedriger auf 11 012 Punkte.

Investoren hätten am Vortag "Geld vom Tisch genommen", nachdem die Börsenindizes die Erholung der vergangenen Wochen nicht mehr fortsetzen konnten, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Dass sich US-Präsident Donald Trump nicht vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum im Handelsstreit mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen will, habe die Märkte verunsichert.

Der Dax war am Donnerstag um 2,7 Prozent abgesackt. Zwei Tage zuvor war der Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen, und viele Marktteilnehmer hatten auf eine Fortsetzung der zum Jahresbeginn gestarteten Erholung gesetzt.