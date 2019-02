Rettungsversuch bei Coty

Milliardärsfamilie Reimann will Mehrheit an US-Konzern

13.02.2019, 09:03 Uhr | sm, rtr

Kaum jemand kennt sie – die Reimanns, eine der reichsten Familien Deutschlands. Für knapp zwei Milliarden wollen sie nun ihren Anteil am angeschlagenen Coty-Konzern ausbauen.

Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann will die Kontrolle über den angeschlagenen US-Kosmetik- und Parfümkonzern Coty übernehmen. Ihre Beteiligungsgesellschaft JAB Holding bot den Aktionären am Dienstag an, ihnen für 1,75 Milliarden Dollar bis zu 150 Millionen weitere Papiere abzukaufen. Mit diesem Schritt wollen die Reimanns ihre Beteiligung an Coty von 40 auf 60 Prozent aufstocken.

Lady Gaga Fame: Coty ist der größte Parfümkonzern in den USA, für den viele Stars eigene Düfte kreieren. (Quelle: AFLO/imago)

Aufschlag auf Aktienkurs

Das trifft nicht bei jedem Aktionär auf Gegenliebe. Deshalb bietet JAB einen Aufschlag von 20,6 Prozent auf den Schlusskurs der Coty-Aktie vom Montag an der Wall Street. "Wir verstehen, dass nicht alle Anleger unseren langfristigen Ansatz teilen, und erwarten, dass sie die Gelegenheit gutheißen werden, ihre Aktien mit einem signifikanten Aufschlag verkaufen zu können", hieß es in dem Brief von JAB an die Coty-Aktionäre.

Rettungsversuch des angeschlagenen Parfumriesen

Die Coty-Aktie war im vergangenen Jahr um mehr als 67 Prozent gefallen. Der US-Konzern hatte 2016 für 12,5 Milliarden Dollar eine Parfum- und Kosmetiksparte von Procter & Gamble gekauft und Mühe, sie zu integrieren.

Nach Bekanntgabe der Übernahmepläne schoss die Aktie am Dienstag um 14 Prozent auf 11,02 Dollar nach oben. Die Reimanns bieten 11,65 Dollar je Aktie. JAB hatte bei Coty zuletzt einen neuen Verwaltungsrats- und Vorstandschef installiert, nachdem das Unternehmen Probleme mit der eigenen Lieferkette und mit der Integration mehrerer vor drei Jahren von Procter & Gamble übernommenen Marken hatte. Mit der Übernahme der Mehrheit hätte JAB noch mehr Durchgriffsrechte.

Stühlerücken in der Holding

Die Aufstockung bei Coty ist die erste operative Maßnahme von JAB, nachdem die Familie im Januar 2019 das Management ihrer Holding umgebaut hatte. Der Niederländer Bart Becht, einer von drei Verwaltern des zweitgrößten deutschen Familien-Vermögens und die treibende Kraft hinter dem Einstieg bei Coty, geht in diesem Jahr in den Ruhestand.

"Wir glauben, das Unternehmen hat das Potenzial, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen", teilte JAB-Chef Peter Harf am Dienstag mit. Die kürzlich erfolgten Wechsel im Management seien ein "wichtiger Schritt", um das zuletzt schlecht laufende Geschäft wieder zu verbessern.

Knapp 100 Milliarden Euro verwaltet

JAB steht für Joh. A. Benckiser, die Finanzholding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann. JAB verwaltet rund 96 Milliarden Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus dem Vermögen der Reimanns, Direktinvestitionen externer Anleger und dem Kapital des JAB Consumer Funds.



Die vier Reimann-Familien und ihre Kinder besitzen Kaffee- und Softdrinkunternehmen, Bäckerei- und Coffeeshop-Ketten sowie Beteiligungen an Unternehmen wie Reckitt Benckiser. An der in London gelisteten Reckitt Benckiser ("Calgon", "Kukident") hält sie noch 15 Prozent. In den vergangenen Jahren hatte sich die Familie auf Kaffee- und Restaurant-Beteiligungen wie Jacobs Douwe Egberts, Pret-a-Manger und Keurig Dr. Pepper konzentriert.